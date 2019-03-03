В Україні оголошено штормове попередження

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, а у високогір'ї Карпат - до 25 м/с

По всій території України завтра, 4 березня, очікуються сильні пориви вітру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС з посиланням на Український гідрометцентр.

Так, 4 березня очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат до 25 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий). По Києву пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, згідно з прогнозом синоптиків, 3 березня 2019 року по всій Україні опадів не прогнозується, температура повітря підніметься до +8.

У столиці України 3 березня хмарно, вдень від +2 до +4, вночі від -8 до -6, вітер південно-західний 5-10 м/сек.

Також РБК-Україна писало, що на початку тижня, 4 березня, місцями очікується дощ і мокрий сніг, а також сильний вітер, температура повітря в день місцями до +14 градусів.