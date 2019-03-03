В Україні завтра температура підніметься до +14

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Дощі очікуються на Півночі та у більшості центральний областей, а на сході країни - мокрий сніг

Погода в Україні: на початку тижня, 4 березня, місцями очікується дощ та мокрий сніг, а також сильний вітер, температура повітря в день подекуди до +14 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Синоптик зазначила, що у понеділок протягом дня очікуються дощі на Півночі та у більшості центральних областей, на Рівненщині та Волині. Також очікується мокрий сніг на Сході. На півдні без істотних опадів, однак на Запоріжжі ввечері піде дощ.

Протягом дня температура повітря складатиме від +4 до +9 градусів, на Заході від +9 до +14, а на Сході та на Сумщині прогнозується від 0 до +4 градусів.

У Києві в понеділок, 4 березня, день очікується хмарним, з дощем та сильним західним вітром, денна температура повітря складе від +5 до +8 градусів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві завтра очікується сильний вітер. У Києві завтра, 4 березня, очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду.

Нагадаємо, згідно із прогнозом синоптиків, 3 березня 2019 року по всій Україні опадів не прогнозується, температура повітря підніметься до +8.