У Києві сьогодні зміниться рух громадського транспорту

У Києві сьогодні, 12 травня, з 08:00 до 15:30 у зв'язку з проведенням Євро Київського Марафону буде змінено рух наземного громадського транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київпастранс".

Як повідомляється, зміни будуть внесені у рух тролейбусів за маршрутами №№: 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 40 та 40к. Також буде змінено рух автобусів за маршрутами №№: 2, 5, 20, 69 та 118.

Зазначається, що у період проведення марафону буде організовано рух безкоштовних автобусних маршрутів №№: 3ТР, 5ТР та 14ТР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Києва в неділю, 12 травня, з 08:00 до 15:30 заборонять рух усіх видів транспортних засобів в центральній частині міста через проведення Євро Київського Марафону. Марафон розпочнеться з вулиці Великій Васильківській, 55 (на території НСК "Олімпійський"). Після завершення марафону рух транспорту буде відновлено.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні, 11 травня, в зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Зоря" (Луганськ), можливі деякі зміни в роботі столичного метро.

Крім того, з 9 по 10 травня у зв'язку з ремонтом буде обмежено рух транспорту на вулиці Еспланадній на ділянці від вулиці Басейної до вулиці Рогнідинській буде частково обмежено рух.