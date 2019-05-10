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У центрі Києва 12 травня заборонять рух транспорту

Новини » Суспільство    10.05.2019 - 15:58
У центрі Києва 12 травня заборонять рух транспорту
Фото: НСК "Олімпійський" (run.superheroes.ua)

Марафон розпочнеться з вулиці Великій Васильківській, 55 (на території НСК "Олімпійський")

У центрі Києва в неділю, 12 травня, з 08:00 до 15:30 заборонять рух усіх видів транспортних засобів в центральній частині міста через проведення Євро Київського Марафону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Повідомляється, що марафон розпочнеться з вулиці Великій Васильківській, 55 (на території НСК "Олімпійський").

Сам марафон проходитиме за маршрутом: вулиця Велика Васильківська, 55 - вулиця Саксаганського - площа Перемоги - проспект Перемоги (непарна сторона) до перетину з провулком Польовим - розворот (проспект Перемоги, 45) - проспект Перемоги - площа Перемоги - вулиця Саксаганського - вулиця Велика Васильківська - розворот на перехресті з вулицею Джона Маккейна (вулиця Івана Кудрі) - вулиця Велика Васильківська - вулиця Жилянська - фініш на вулиці Великій Васильківській, 55 (на території НСК "Олімпійський")

Після завершення марафону рух транспорту буде відновлено.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві 9 травня обмежать рух усіх видів транспорту у зв'язку з урочистостями до Дня пам'яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України.

Крім того, з 9 по 10 травня у зв'язку з ремонтом буде обмежено рух транспорту на вулиці Еспланадній на ділянці від вулиці Басейної до вулиці Рогнідинській буде частково обмежено рух.

 

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