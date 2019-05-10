У Києві завтра можливі зміни в роботі метро

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Можливе обмеження на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого"

У Києві завтра, 11 травня, у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Зоря" (Луганськ), можливі деякі зміни в роботі столичного метро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу київського метрополітену.

Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Нагадаємо, у центрі Києва в неділю, 12 травня, з 08:00 до 15:30 заборонять рух усіх видів транспортних засобів в центральній частині міста через проведення Євро Київського Марафону. Сам марафон проходитиме за маршрутом: вулиця Велика Васильківська, 55 - вулиця Саксаганського - площа Перемоги - проспект Перемоги (непарна сторона) до перетину з провулком Польовим - розворот (проспект Перемоги, 45) - проспект Перемоги - площа Перемоги - вулиця Саксаганського - вулиця Велика Васильківська - розворот на перехресті з вулицею Джона Маккейна (вулиця Івана Кудрі) - вулиця Велика Васильківська - вулиця Жилянська - фініш на вулиці Великій Васильківській, 55 (на території НСК "Олімпійський").

Зазначимо, з 9 по 10 травня у зв'язку з ремонтом буде обмежено рух транспорту на вулиці Еспланадній на ділянці від вулиці Басейній до вулиці Рогнідинській буде частково обмежено рух.