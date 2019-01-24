У Києві на Сагайдачного горить ресторан

Фото: пожежа у Києві (facebook.com/yakovina.ivan)

Відвідувачів ресторану евакуйовано

У Києві ввечері 24 січня сталась пожежа у ресторані, що у Подільському районі міста. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Київ Оперативний".

Зазначається, що йдеться про ресторан Тіке на вулиці Сагайдачного, 31. За інформацією працівників закладу, спочатку зайнялася проводка. Вони намагалися самостійно ліквідувати займання, але не вдалося.

"Патрулі поліції повиводили всіх відвідувачів. На місці працюють рятувальники ДСНС. Кажуть, що на будівлі знаходяться 4 балони з газом. Пожежі присвоїли 1 ранг. Є загроза поширення полум'я на будівлі, які знаходяться поруч. На поточний момент площа пожежі складає 70 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.

Інформації про потерпілих внаслідок пожежі немає.

Нагадаємо, 23 січня в Печерському районі Києва у будинку сталася пожежа, в ході ліквідації якої з будинку було евакуйовано 43 людини, серед яких 4 дитини.