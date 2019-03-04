У Києві в результаті зіткнення авто постраждали 5 осіб

ДТП сталося на вулиці Гостомельське шосе

В Оболонском районе Киева грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в результате аварии пять человек пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции столицы.

На улице Гостомельское шоссе грузовик столкнулся с автомобилем Chevrolet. В результате водитель легковушки и четверо пассажиров получили травмы различной степени тяжести. В частности, во время движения грузовик DAF не предоставил преимущество в движении автомобилю Chevrolet, а затем произошло столкновение.

На месте работают патрульные полицейские и следователи Главного управления Национальной полиции в городе Киев.

По данному факту следственным управлением начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют обстоятельства и механизм ДТП.

Фото: ДТП В Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, в центре Киева перевернулась фура с кирпичами, в результате инцидента пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП с микроавтобусом. В результате аварии, по последним данным, погибли пять человек. Водитель микроавтобуса Volkswagen не справился с управлением и наехал на металлический отбойник, в результате чего машина выехала за пределы проезжей части и перевернулась. В микроавтобусе находились 6 человек, трое из них погибли на месте.