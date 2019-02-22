У центрі Києва перекинулася фура з цеглою

Фото: ДТП з фурою у Києві (РБК-Україна)

В результаті інциденту потерпілих немає

У центрі Києва зранку перекинулася фура з цеглою, в результаті інциденту потерпілих немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-спільноту "Київ Оперативний".

Повідомляється, що вранці на вулиці Лютеранській завантажена цеглою фура покотилася з ухилу, зачепила легковий автомобіль Toyota, рекламний щит і дорожній знак, злетіла зі сходинок в арці будинку на Хрещатику навпроти КМДА і перекинулася. В результаті інциденту потерпілих немає.

Фото: ДТП з фурою

На вулиці Лютеранській стояла фура #Renault #Magnum, завантажена цеглою. Всередині спали два водія. Щось пішло не так і фура покотилася вниз. По дорозі, вона зачепила автомобіль #Toyota (#AA2922PA), рекламний щит і дорожній знак. Після цього злетіла зі сходинок в арці будинку, що по вулиці Хрещатик, 21, навпроти КМДА) і перекинулася. На щастя, у #ДТП ніхто не постраждав. Опубліковано Київ Оперативний Четвер, 21 лютого 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на трасі Київ-Харків сталася смертельне ДТП з мікроавтобусом. У результаті аварії, за останніми даними, загинули п'ять осіб. Водій мікроавтобуса Volkswagen не впорався з керуванням і наїхав на металевий відбійник, в результаті чого машина виїхала за межі проїжджої частини і перекинулася. В мікроавтобусі перебувало 6 осіб, троє з них загинули на місці.

До цього, під Києвом водій насмерть збив пішохода і втік з місця події. Правоохоронці розшукали водія. Ним виявився 35-річний житель селища Калита Броварського району Київської області.