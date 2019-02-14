У Київській області затримали банду викрадачів елітних авто

Фото: номери викрадених авто (mvs.gov.ua)

Поліція затримала 12 учасників банди

В Київській області затримали учасників банди викрадачів елітних автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що затримано 12 учасників злочинного угруповання. Під час обшуків у них виявили та вилучили готівку, спеціальні пристрої для сканування та запуску двигуна, пристрої для придушення сигналів, різні номерні знаки, рації, мобільні телефони, дублікати ключів.

Лідером банди виявився 27-річний житель Броварів, який розробив і налагодив схему викрадень автомобілів та їх продаж. Триває слідство.

Фото: затримання банди викрадачів (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, у січні Рада провалила закон про посилення покарання за зламування систем захисту автомобіля з використанням електронного пристрою.

Відзначимо, як писало РБК-Україна, станом на жовтень 2018 року в Україні співробітники поліції зареєстрували близько 5 тисяч незаконних заволодінь. До кримінальної відповідальності притягнуто майже 2 тис. осіб. У 2018 році в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року зареєстровано вдвічі менше викрадень.