У Києві через ремонт перекриють вулицю на Подолі: як об'їхати

У Подільському районі столиці на частині Андріївської вулиці із 21 червня перекриють рух транспорту. До 20 серпня там проводитимуться ремонтні роботи.

Про це повідомляє "Київавтодор".

За інформацією комунальної корпорації, буде оновлюватися дорожнє покриття між вулицями Боричів Тік і Петра Сагайдачного.

"Із 06:00 21 червня до 20 серпня на частині Андріївської вулиці перекриють рух транспорту. На першому етапі її оновлюватимуть між вулицями Боричів Тік і Сагайдачного. Під час робіт рух на частині вулиці перекриють", - йдеться у повідомленні.

У "Київавтодорі" зазначили, що тимчасовий об’їзд буде організовано через вулицю Сагайдачного.

Фото: схема об'їзду через вулицю Сагайдачного (facebook.com/kievavtodor)

Крім того, до 18 липня в Печерському районі столиці на вулиці Генерала Алмазова частково обмежили рух транспорту.

Там дорожники розпочали знімати старе покриття.

Відомо, що буде оновлена ділянка між вулицями Старонаводницькою та Цитадельною.

Фото: перекриття частини дороги на вулиці Генерала Алмазова (facebook.com/kievavtodor)