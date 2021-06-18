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У Києві через ремонт перекриють вулицю на Подолі: як об'їхати

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Київ, П'ятниця 18 червня 2021 11:36
У Києві через ремонт перекриють вулицю на Подолі: як об'їхати Фото: у Києві через ремонт перекриють вулицю на Подолі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Подільському районі столиці на частині Андріївської вулиці із 21 червня перекриють рух транспорту. До 20 серпня там проводитимуться ремонтні роботи.

Про це повідомляє "Київавтодор".

За інформацією комунальної корпорації, буде оновлюватися дорожнє покриття між вулицями Боричів Тік і Петра Сагайдачного.

"Із 06:00 21 червня до 20 серпня на частині Андріївської вулиці перекриють рух транспорту. На першому етапі її оновлюватимуть між вулицями Боричів Тік і Сагайдачного. Під час робіт рух на частині вулиці перекриють", - йдеться у повідомленні.

У "Київавтодорі" зазначили, що тимчасовий об’їзд буде організовано через вулицю Сагайдачного.

У Києві через ремонт перекриють вулицю на Подолі: як об'їхати

Фото: схема об'їзду через вулицю Сагайдачного (facebook.com/kievavtodor)

Крім того, до 18 липня в Печерському районі столиці на вулиці Генерала Алмазова частково обмежили рух транспорту.

Там дорожники розпочали знімати старе покриття.

Відомо, що буде оновлена ділянка між вулицями Старонаводницькою та Цитадельною.

У Києві через ремонт перекриють вулицю на Подолі: як об'їхати

Фото: перекриття частини дороги на вулиці Генерала Алмазова (facebook.com/kievavtodor)

Нагадаємо, що у Києві від учора на Парковій алеї частково обмежили рух транспорту до 28 червня.

Додамо, що у столиці обмежать рух на Володимирському узвозі до 31 липня.

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Київ объезд дороги перекрыто движение
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