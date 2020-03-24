ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві розроблять алгоритм лікування і супроводження хворих коронавірусом

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 18:38
У Києві розроблять алгоритм лікування і супроводження хворих коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Алгоритми повинні бути представлені до 26 березня

Київська міська державна адміністрація доручила розробити алгоритми лікування і супроводження хворих коронавірусом COVID-19. Про це йдеться у рішенні виконавчого комітету КГГА.

Повідомляється, що відповідні алгоритми повинні бути представлені до 26 березня.

"Національної академії медичних наук України спільно з Національним медичним університетом ім. А. А. Богомольця та Департаментом охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розробити алгоритми лікування і супроводження хворих COVID-19", - йдеться в рішенні виконкому КМДА.

Раніше повідомлялося, що в Києві ввели обов'язковий масковий режим в адміністративних та виробничих приміщеннях, а також у громадському транспорті.

Також РБК-Україна писало, що мер Києва Віталій Кличко припустив закриття столиці на в'їзд і виїзд, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться.

Відзначимо, в Києві з 20 березня введено режим надзвичайної ситуації. Станом на 18:00 24 березня в Києві офіційно підтверджено 29 випадків коронавіруса. Всього в Україні 93 випадки захворювання COVID-19.

У Києві закривають кіоски з кавою і шаурмою Мін'юст роз'яснив новий порядок видачі лікарняних на час карантину
Новини України КиївКМДАКиївКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся