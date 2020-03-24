У Києві розроблять алгоритм лікування і супроводження хворих коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Алгоритми повинні бути представлені до 26 березня

Київська міська державна адміністрація доручила розробити алгоритми лікування і супроводження хворих коронавірусом COVID-19. Про це йдеться у рішенні виконавчого комітету КГГА.

Повідомляється, що відповідні алгоритми повинні бути представлені до 26 березня.

"Національної академії медичних наук України спільно з Національним медичним університетом ім. А. А. Богомольця та Департаментом охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розробити алгоритми лікування і супроводження хворих COVID-19", - йдеться в рішенні виконкому КМДА.

Раніше повідомлялося, що в Києві ввели обов'язковий масковий режим в адміністративних та виробничих приміщеннях, а також у громадському транспорті.

Також РБК-Україна писало, що мер Києва Віталій Кличко припустив закриття столиці на в'їзд і виїзд, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться.

Відзначимо, в Києві з 20 березня введено режим надзвичайної ситуації. Станом на 18:00 24 березня в Києві офіційно підтверджено 29 випадків коронавіруса. Всього в Україні 93 випадки захворювання COVID-19.