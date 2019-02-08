У Києві викрили продаж недійсних туристичних путівок на 2 млн гривень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

"Туристичне агенство" працювало в ТЦ "Алладін"

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 2 повідомлено про підозру двом зловмисницям, які під приводом надання туристичних послуг заволоділи коштами громадян на суму 2 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру міста Києва.

Так, з серпня 2018 року до правоохоронних органів столиці звернулося 37 громадян, які оплатили путівки одному з туристичних агентств, однак послуги так і не отримали.

Як виявилось, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих зловмисниці заздалегідь винайняли офісне приміщення у ТЦ "Алладін" (неподалік станції метро "Позняки") в Києві та облаштували його під туристичне агентство.

Клієнтам пропонувались подорожі до Єгипту, Туреччини, Кіпру та Об’єднаних Арабських Еміратів. Надалі під приводом бронювання поїздок зловмисниці підписували з потерпілими договір про надання туристичних послуг та видавали касовий ордер про отримання грошових коштів. Однак у подальшому будь-яких дій з організації цих поїздок не здійснювали і документи для подорожей клієнтам не видавали.

Наразі зловмисницям, які виявились матір’ю та дочкою, повідомлено про підозру у вчиненні шахрайських дій (ст. 190 КК України). Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Раніше в поліції в Національній поліції попередили, що під виглядом агітаторів можуть працювати шахраї.

РБК-Україна писало, що СБУ викрила в Івано-Франківській області шахрая, який видавав себе за представника підрозділу Центрального апарату СБУ з антитерористичної діяльності.