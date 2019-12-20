У Києві викрили казино, які діяли за пособництва правоохоронців

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань (ДБР), спільно з співробітниками Служби безпеки України (СБУ) викрили діяльність трьох незаконних казино у місті Києві, що діяли за пособництва правоохоронців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, на території міста Києва групою невстановлених осіб була організована та здійснювалась діяльність, пов’язана з організацією та зайняттям гральним бізнесом та букмекерською діяльністю.

Викриті незаконні гральні заклади не відповідають положенням Закону України “Про державні лотереї України” та працювали всупереч забороні, передбаченій Законом України “Про заборону грального бізнесу”. Казино працювали за пособництва працівників правоохоронних органів.

Вночі 20 грудня відбулися п’ять невідкладних обшуків за місцями знаходжень казино, за результатами яких вилучено гральне обладнання та інші речі, що свідчать про організацію незаконної діяльності. Досудове розслідування наразі триває.

Фото: проведення обшуків (dbr.gov.ua)

Раніше правоохоронці припинили доступ українських інтернет-користувачів до функціонування 154 сайтів, через які надавалися послуги азартних ігор в онлайн-казино.

Нагадаємо, станом на 15:00, співробітники правоохоронних органів відпрацювали понад 500 гральних закладів у всіх регіонах України. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що на виконання рішення уряду правоохоронці до кінця дня повинні припинити діяльність гральних закладів.