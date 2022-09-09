ua ru
Пт, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Агенти РФ намагалися створити на півдні центр пропаганди. СБУ затримала організаторів

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 09 вересня 2022 14:13
Агенти РФ намагалися створити на півдні центр пропаганди. СБУ затримала організаторів Фото: СБУ викрила агентів РФ, які хотіли створити центр пропаганди на півдні України (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російські агенти намагалися створити на півдні України центр пропаганди "Таврія". Силовики запобігли планам окупантів та затримали організаторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Окупанти хотіли створити мобільний центр інформаційних диверсій. Він повинен був поширювати пропаганду через онлайн-телебачення, радіо та Telegram-канали серед жителів Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей і тимчасово окупованого Криму. Незаконний медіа-центр планували назвати "Таврія".

Організаторами "проєкту" були двоє жителів Києва. Вони публічно підтримували Росію. Один з агентів на початку війни "здавав" куратору з РФ дані про пересування військових у столиці.

Агенти повинні були розробити план створення центру пропаганди. Головний "офіс" хотіли розмістити у Херсоні чи в Криму, а в інших регіонах створити підпільну мережу.

Під час обшуків у зловмисників виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій. Одному з агентів оголосили підозру за двома статтями ККУ (колабораційна діяльність та держзрада). Іншого підозрюють лише в колабораційній діяльності.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також СБУ шукає інших осіб, причетних до злочину.

Фото: СБУ викрила агентів, які намагалися створити центр російської пропаганди (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, з початку року СБУ знешкодила 35 ботоферм та хоче посилити покарання за їх створення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України пропагандист Війна в Україні Окуповані території
NEWS
Звільнення Куп'янська: чому він важливий і чи реально це за 72 години
Звільнення Куп'янська: чому він важливий і чи реально це за 72 години
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі