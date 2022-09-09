Агенти РФ намагалися створити на півдні центр пропаганди. СБУ затримала організаторів
Російські агенти намагалися створити на півдні України центр пропаганди "Таврія". Силовики запобігли планам окупантів та затримали організаторів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Окупанти хотіли створити мобільний центр інформаційних диверсій. Він повинен був поширювати пропаганду через онлайн-телебачення, радіо та Telegram-канали серед жителів Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей і тимчасово окупованого Криму. Незаконний медіа-центр планували назвати "Таврія".
Організаторами "проєкту" були двоє жителів Києва. Вони публічно підтримували Росію. Один з агентів на початку війни "здавав" куратору з РФ дані про пересування військових у столиці.
Агенти повинні були розробити план створення центру пропаганди. Головний "офіс" хотіли розмістити у Херсоні чи в Криму, а в інших регіонах створити підпільну мережу.
Під час обшуків у зловмисників виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій. Одному з агентів оголосили підозру за двома статтями ККУ (колабораційна діяльність та держзрада). Іншого підозрюють лише в колабораційній діяльності.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також СБУ шукає інших осіб, причетних до злочину.
Фото: СБУ викрила агентів, які намагалися створити центр російської пропаганди (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, з початку року СБУ знешкодила 35 ботоферм та хоче посилити покарання за їх створення.
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