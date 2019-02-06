У Києві розташовані 615 потенційно небезпечних об'єктів

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Зокрема, у місті є 29 хімічно небезпечних підприємств

У переліку Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) є 615 потенційно небезпечних об'єктів, які розташовані на території міста Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначається, щорічно комісія ТЕБ та НС затверджує перелік потенційно небезпечних об’єктів на території Києва.

"На сьогодні їх 615. У місті є 29 хімічно небезпечних підприємств, які перебувають під постійним контролем і техногенною інспекцією, пожежною інспекцією. Там укладені договори та угоди на аварійно-рятувальне обслуговування", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що ДСНС може подавати дані про порушення балансоутримувачів, власників приміщень, де вже відбулися перевірки і виявлені порушення, до органів прокуратури та до суду.

Нагадаємо, 2 лютого, у Деснянському районі Києва на вул. Червоноткацькій загорілося одне із складських приміщень. Спочатку повідомлялося про загоряння площею в 700 кв. метрів. Пізніше вогонь охопив понад 10,5 тисяч кв. метрів. Пожежу вдалося загасити наступного дня близько 14:30.

У КМДА повідомили, що пожежа на складах стала наслідком халатності та безвідповідальності власника і балансоутримувача приміщення. Рятувальники неодноразово робили зауваження власникам та відповідальним за протипожежну безпеку, які не виконали їх.