У КМДА назвали причину пожежі на складах у Києві

Фото: Роман Ткачік (kyivcity.gov.ua)

Причиною пожежі стало невиконання правил протипожежної безпеки

Пожежа на складах на вулиці Червоноткацькій, 69 біля Даринку у Києві є наслідком халатності та безвідповідальності власника і балансоутримувача приміщення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника управління з питань цивільного захисту КМДА Романа Ткачука.

Він зазначив, що на цих складах уже були пожежі, і рятувальники неодноразово робили зауваження власникам та відповідальним за протипожежну безпеку, які не виконали їх. Саме тому адміністративна відповідальність у разі порушення правил протипожежної безпеки повинна бути вища.

"Це найбільша пожежа у Києві за останні роки, горіло 10,5 тис. квадратних метрів", - сказав Ткачук.

Він наголосив, що рятувальникам вдалося запобігти поширенню пожежі на всю територію складів, яка становить 30 тис. квадратних метрів.

"Враховуючи це, керівництво міста через Комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) застосовуватиме жорсткі заходи до порушників. Насамперед, це стосується потенційно небезпечних підприємств і підприємств, де раніше вже були виявлені порушення: через комісію будемо давати доручення на перевірки таких підприємств щодо пожежної та техногенної безпеки" , – сказав Ткачук.

Нагадаємо, 2 лютого, у Деснянському районі Києва на вул. Червоноткацькій спалахнуло одне із складських приміщень. Спочатку повідомлялося про загоряння площею в 700 кв. метрів. Пізніше вогонь охопив понад 10,5 тисяч кв. метрів. Пожежу вдалося загасити наступного дня близько 14:30.