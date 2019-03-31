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У Києві працюють у штатному режимі усі виборчі дільниці

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 10:26
У Києві працюють у штатному режимі усі виборчі дільниці
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Майже 48 тисяч громадян змінили місце голосування і голосуватимуть у столиці

У Києві на виборах президента України працюють у штатному режимі усі 1 тис. 103 виборчі дільниці. Про це заявив керівник апарату КМДА, координатор Міського координаційного центру щодо підготовки та проведення виборів Дмитро Загуменний, повідомляє прес-служба КМДА.

За його словами, станом на 9:00 у Києві працюють усі виборчі дільниці.

"Перші кияни вже здійснили волевиявлення на чергових виборах президента України. Дільниці працюватимуть до 20:00", - сказав Загуменний.

Він зазначив, що майже 48 тисяч громадян змінили місце голосування і реалізують своє конституційне право саме у столиці.

Зазначимо, сьогодні, 31 березня з 08:00 в Україні відкрилися виборчі дільниці для голосування на виборах президента України.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві на виборах президента України 8 дільниць розпочали роботу із запізненням.

Повідомлялося, що у столиці працює 13 окружних та 1 тис. 105 дільничних виборчих комісій. Правопорядок забезпечують близько 6 тис. поліцейських.

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