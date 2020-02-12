У Києві на шляхопроводі сталися дві ДТП одночасно, є постраждалі

У Києві поблизу станції метро "Нивки" сталося одночасно дві дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Киев Оперативный".

Зазначається, що аварії сталися близько 23:00 на шляхопроводі, що на Нивках. Обидва учасники в‘їхали у відбійник (з різних сторін): Daewoo та Volvo.

"Загалом на дві аварії троє потерпілих. Поки всі обставини події встановлюють правоохоронці. Рух по шляхопроводу тимчасово обмежено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Києві на проспекті Перемоги нетверезий водій вночі спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Відбулося зіткнення автомобілів Audi та Nissan з вини останнього. Nissan в'їхав в інше авто, коли те стояло на світлофорі, чекаючи зеленого світла.

Раніше повідомлялося, що у Києві на Південному мосту у напрямку в сторону правого берега зіткнулися Chevrolet, ВМW і Volkswagen, в результаті чого постраждав один водій.

РБК-Україна писало, що у Херсонській області на автодорозі Херсон-Снігурівка зіткнулись автомобіль та маршрутка, в результаті чого загинули троє людей, ще одна людина постраждала.