У Києві п'яний водій спричинив ДТП на світлофорі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція встановлює обставини події

У Києві на проспекті Перемоги нетверезий водій вночі спричинив дорожньо-транспортну пригоду (ДТП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

Відбулося зіткнення автомобілів Audi та Nissan з вини останнього. Nissan в'їхав в інше авто, коли те стояло на світлофорі, чекаючи зеленого світла.

Унаслідок зіткнення Nissan викинуло у відбійник, а в результаті його відкинуло за 50 метрів від місця зіткнення.

У результаті аварії ніхто не постраждав. Згодом з'ясувалося, що водій спричинив зіткнення, оскільки був у стані алкогольного сп'яніння. Обставини події з'ясовують правоохоронці.

На проспекте Победы пьяный водитель Nissan протаранил Audi Опубліковано Информатор Киев Субота, 8 лютого 2020 р.

Раніше повідомлялося, що у Києві на Південному мосту у напрямку в сторону правого берега зіткнулися Chevrolet, ВМW і Volkswagen, в результаті чого постраждав один водій.

РБК-Україна писало, що у Голосіївському районі Києва на перехресті проспекту Валерія Лобановського та вулиці Деміївської сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі авто поліції.