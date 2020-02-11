У Херсонській області в ДТП з маршруткою загинули троє людей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті ДТП водій автомобіля та двоє його пасажирів від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці

У Херсонській області на автодорозі Херсон-Снігурівка зіткнулись автомобіль та маршрутка, в результаті чого загинули троє людей, ще одна людина постраждала. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Деу Сенс" на заокругленні дороги не обрав безпечної швидкості, в результаті не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з маршруткою.

В маршрутці було 8 людей, вони не постраждали. В результаті ДТП водій автомобіля та двоє його пасажирів (жінка і чоловік) від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці. Ще одна пасажир "Деу" з тілесними ушкодженнями доставлена в обласну лікарню.

"Попередня правова кваліфікація події - ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві на проспекті Перемоги нетверезий водій вночі спричинив дорожньо-транспортну пригоду.

Також у Києві на Південному мосту у напрямку в сторону правого берега зіткнулися Chevrolet, ВМW і Volkswagen, в результаті чого постраждав один водій.

РБК-Україна писало, що у Голосіївському районі Києва на перехресті проспекту Валерія Лобановського та вулиці Деміївської сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі авто поліції.