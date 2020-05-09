У Києві проводять дезінфекцію в парку Вічної Слави і на Алеї Герої Крут

Фото: День перемоги в Києві (РБК-Україна, Віталій Носач)

Заходи з дезінфекції здійснюються щогодини на території парку Вічної Слави

Сьогодні на Алеї Героїв Крут у Києві під час проведення заходів з нагоди Дня перемоги рятувальники проводили обробку території з метою недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Заходи з дезінфекції здійснюються щогодини на території парку Вічної Слави. Для обробки використовувалася спеціальна дезактивуюча суміш.

Фото: День перемоги в Києві (РБК-Україна, Віталій Носач)

Видання "Громадське" повідомило, що на акцію до Дня перемоги над нацизмом у Києві чоловік прийшов у пілотці СРСР. Поліція попросила зняти її та віддати для складання протоколу, але чоловік відмовився віддавати головний убір.

На акцію до Дня перемоги над нацизмом у Києві чоловік прийшов у пілотці СРСР — поліція попросила зняти її та віддати для складання протоколу. Але чоловік відмовився віддавати головний убір pic.twitter.com/UeAhUxWqwz — hromadske (@HromadskeUA) May 9, 2020

Нагадаємо, уряд відмовилася від проведення акцій 9 травня через карантин у країні. Від акцій також відмовилася влада столиці. Міський голова Києва зазначав, що формат святкування 9 травня буде іншим, але не уточнив деталей.

На даний момент в Україні заборонені масові зібрання в зв'язку з карантином. З 11 травня деякі обмеження будуть зняті. Серед іншого, українцям дозволять гуляти в парках і відвідувати зони відпочинку. Також почнуть працювати деякі заклади торгівлі.