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У Києві проводять дезінфекцію в парку Вічної Слави і на Алеї Герої Крут

Новини » Суспільство     09.05.2020 - 14:15
У Києві проводять дезінфекцію в парку Вічної Слави і на Алеї Герої Крут
Фото: День перемоги в Києві (РБК-Україна, Віталій Носач)

Заходи з дезінфекції здійснюються щогодини на території парку Вічної Слави

Сьогодні на Алеї Героїв Крут у Києві під час проведення заходів з нагоди Дня перемоги рятувальники проводили обробку території з метою недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Заходи з дезінфекції здійснюються щогодини на території парку Вічної Слави. Для обробки використовувалася спеціальна дезактивуюча суміш.

Фото: День перемоги в Києві (РБК-Україна, Віталій Носач)

Видання "Громадське" повідомило, що на акцію до Дня перемоги над нацизмом у Києві чоловік прийшов у пілотці СРСР. Поліція попросила зняти її та віддати для складання протоколу, але чоловік відмовився віддавати головний убір.

Нагадаємо, уряд відмовилася від проведення акцій 9 травня через карантин у країні. Від акцій також відмовилася влада столиці. Міський голова Києва зазначав, що формат святкування 9 травня буде іншим, але не уточнив деталей.

На даний момент в Україні заборонені масові зібрання в зв'язку з карантином. З 11 травня деякі обмеження будуть зняті. Серед іншого, українцям дозволять гуляти в парках і відвідувати зони відпочинку. Також почнуть працювати деякі заклади торгівлі.

Теги Новини України 9 МаяКоронавірус
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