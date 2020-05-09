В Киеве проводят дезинфекцию в парке Вечной Славы и на Аллее героев Крут

Фото: День победы в Киеве (РБК-Украина, Виталий Носач)

Меры по дезинфекции проводятся каждый час на территории парка Вечной Славы

Сегодня на Аллее Героев Крут в Киеве во время проведения мероприятий по случаю Дня победы спасатели проводили обработку территории с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Меры по дезинфекции проводятся каждый час на территории парка Вечной Славы. Для обработки использовалась специальная дезактивуюча смесь.

Фото: День победы в Киеве (РБК-Украина, Виталий Носач)

Издание "Громадське" сообщило, что на акцию ко Дню победы над нацизмом в Киеве мужчина пришел в пилотке СССР. Полиция попросила снять ее и отдать для составления протокола, но мужчина отказался отдавать головной убор.

На акцию ко Дню победы над нацизмом в Киеве мужчина пришел в пилотке СССР — полиция попросила снять ее и отдать для составления протокола. Но мужчина отказался отдавать головной убор pic.twitter.com/UeAhUxWqwz — hromadske (@HromadskeUA) May 9, 2020

Напомним, правительство отказалась от проведения акций 9 мая из-за карантина в стране. От акций также отказалась власть столицы. Городской голова Киева отмечал, что формат празднования 9 мая будет другим, но не уточнил деталей.

На данный момент в Украине запрещены массовые собрания в связи с карантином. С 11 мая некоторые ограничения будут сняты. Среди прочего, украинцам разрешат гулять в парках и посещать зоны отдыха. Также начнут работать некоторые заведения торговли.