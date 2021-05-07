У Києві перевіряють масове мінування

У Києві правоохоронці перевіряють інформацію про масове мінування об'єктів. Наразі на місцях працюють вибухотехніки та поліцейські.
Про це РБК-Україна розповіли у відділі комунікації поліції Києва.
"Отримали повідомлення про мінування. Триває перевірка", - сказали в поліції.
За непідтвердженою інформацією, яку поширюють ЗМІ, у столиці замінували торгово-розважальний центр Ocean Plaza та десять станцій метро. Паблік "Київ Оперативний" в Facebook повідомив, що зараз з Ocean Plaza проводиться евакуація людей.
Фото: евакуація людей з Ocean Plaza (facebook.com/KyivOperativ)
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На своєму офіційному сайті поліція Києва повідомила, що правоохоронці отримали анонімний лист про мінування торгових центрів та станцій метро. Які саме об'єкти замінували, у поліції не уточнили.
"Правоохоронці ретельно обстежують будівлі та станції метро і прилеглу до них територію. Також зусилля поліцейських спрямовані на встановлення особи мінера", - додали в поліції.
Нагадаємо, вчора вибухівку шукали на станції метро "Хрещатик" в Києві.
Як писало РБК-Україна, у квітні в Харкові замінували відразу чотири торгівельні центри. Із закладів довелося евакуювати понад 1500 людей.
Крім того, у середині квітня у Києві на Подолі виявили підозрілий пакет біля будівлі. Його перевіряли вибухотехніки.