В Киеве проверяют массовое минирование

В Киеве правоохранители проверяют информацию о массовом минировании объектов. Сейчас на местах работают взрывотехники и полицейские.

Об этом РБК-Украина рассказали в отделе коммуникации полиции Киева.

По неподтвержденной информации, которую распространяют СМИ, в столице заминировали торгово-развлекательный центр Ocean Plaza и десять станций метро. Паблик "Киев Оперативный" в Facebook сообщил , что сейчас с Ocean Plaza проводится эвакуация людей.

Напомним, вчера взрывчатку искали на станции метро "Крещатик" в Киеве.

Как писало РБК-Украина, в апреле в Харькове заминировали сразу четыре торговых центра. Из заведений пришлось эвакуировать более 1500 человек.

Кроме того, в середине апреля в Киеве на Подоле обнаружили подозрительный пакет у здания. Его проверяли взрывотехники.