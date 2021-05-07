UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве проверяют массовое минирование

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве правоохранители проверяют информацию о массовом минировании объектов. Сейчас на местах работают взрывотехники и полицейские.

Об этом РБК-Украина рассказали в отделе коммуникации полиции Киева.

"Получили сообщение о минировании. Продолжается проверка", - сказали в полиции.

По неподтвержденной информации, которую распространяют СМИ, в столице заминировали торгово-развлекательный центр Ocean Plaza и десять станций метро. Паблик "Киев Оперативный" в Facebook сообщил, что сейчас с Ocean Plaza проводится эвакуация людей.

Фото: эвакуация людей из Ocean Plaza (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, вчера взрывчатку искали на станции метро "Крещатик" в Киеве.

Как писало РБК-Украина, в апреле в Харькове заминировали сразу четыре торговых центра. Из заведений пришлось эвакуировать более 1500 человек.

Кроме того, в середине апреля в Киеве на Подоле обнаружили подозрительный пакет у здания. Его проверяли взрывотехники.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевметроминирование