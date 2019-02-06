У Харкові подорожчав проїзд у громадському транспорті

Ілюстративне фото (kh.vgorode.ua)

Вартість однієї поїздки в метро зросте до 8 грн

Вартість проїзду в харківському метрополітені з 7 лютого зросте до 8 гривень. За відповідне рішення сьогодні проголосували члени виконкому, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsRoom.

Проїзд в метро буде коштувати 8 гривень, у трамваях і тролейбусах - 6 гривень.

Зміни вступлять в силу з моменту публікації в газеті "Харьковские известия".

Згідно з інформацією видання Depo.Харків, представляючи проект рішення, заступник міського голови - директор Департаменту економіки та комунального майна Михайло Фатєєв заявив, що збільшення тарифів зумовлене зростанням мінімального рівня заробітної плати, подорожчанням електроенергії і запчастин.

Зазначимо, минулого разу зросла вартість поїздок у березні 2018 року.

Нагадаємо, у Києві вводиться єдина система обліку пільговиків у міському громадському транспорті за допомогою Картки киянина. Картка реєструється в системі для коректного обліку пасажиропотоку та компенсації витрат на перевезення підприємствам-перевізникам. Для того, щоб користуватися пільгами на проїзд, киянам рекомендують отримати "Картку киянина".

Також РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" запустила продаж онлайн-квитків для людей з інвалідністю.