В Дарницькому районі Києва мітингувальники перекрили рух транспорту однією з вулиць

Ілюстративне фото (РБК-Украина)

Місцеві жителі протестують через відключення електрики

В Дарницькому районі Києва місцеві жителі перекрили рух транспорту однією з вулиць через відключення електрики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вартові Еспресо".

Як повідомляється, на перехресті вул. Привокзальної та Харьківського шосе близько 150 громадян вийшли на пішоходний перехід і почали без зупинок ходити ним, чим обмежили рух транспортних засобів.

Так, місцеві жителі протестують через відключення від електропостачання житлового будинку по вул. Харьківське шосе, 19.

Нагадаємо, 11 липня центр Києва перекрили власники авто з іноземною реєстрацією, які проводили акцію з вимогою знизити митні платежі. Учасники акції блокували проїзд по вулицях Грушевського, Шовковичній, Липській, Інститутській та в урядовому кварталі, у зв'язку з чим фактично були заблоковані під'їзди до будівлі парламенту і Кабінету міністрів.