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У Києві на проспекті Перемоги повністю обмежать рух на 2 дня

Новини » Суспільство    12.10.2019 - 08:35
У Києві на проспекті Перемоги повністю обмежать рух на 2 дня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також зміниться рух громадського транспорту

У Києві з 12 до 14 жовтня повністю заборонять рух по проспекту Перемоги через монтаж фрагменту Шулявського шляхопроводу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначаэться, що зведення Шулявського шляхопроводу переходить в активну фазу, через що 12 жовтня о 22:00 рух по проспекту Перемоги буде перекрито до 5:00 ранку 14 жовтня. У цей час над проїжджою частиною проспекту будуть встановлювати прогін нового мосту.

Крім того, зміниться порядок роботи громадського транспорту - закриють маршрути тролейбусів №№ 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н від станції метро "Нивки" до Повітрофлотського шляхопроводу.

Замість цього організовують тимчасовий тролейбусний маршрут №5А, який курсуватиме по "вул. Чорнобильська - вул. Білицька" по трасі: вул. Ірпінська - вул. Чорнобильська – вул. Феодори Пушиної - просп. Академіка Палладіна - Кільцева дорога - вул. Перемоги - вул. Данила Щербаківського - вул. Маршала Гречка - вул. Північно-Сирецька, у зворотному напрямку - вул. Північно-Сирецька - вул. Маршала Гречка - вул. Данила Щербаківського - просп. Перемоги - просп. Академіка Палладіна - вул. Академіка Єфремова - вул. Чорнобильська - вул. Ірпінська.

У Києві заборонять рух на проспекті Перемоги

Також вносяться тимчасові зміни в роботу нічних тролейбусних маршрутів:

  • тролейбусний маршрут № 92Н "Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) – просп. Свободи", організовується по трасі: просп. Свободи – вул. Ст. Порика – просп. Правди – вул. Маршала Гречка – вул. Стеценка – вул. Академіка Щусєва – вул. Ю. Іллєнко – вул. Січових Стрільців – вул. Чорновола В. просп. Повітрофлотський – вул. І. Огієнка – вул. Георгія Кирпи – вул. Ползунова – вул. І. Огієнка – просп. Повітрофлотський (у зворотному напрямку вул. Народного Ополчення) – Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни);

  • тролейбусний маршрут № 93Н "вул. Чорнобильська - ст. м. "Площа Льва Толстого", організовується по трасі: вул. Чорнобильська – вул. Академіка Єфремова – просп. Академіка Палладіна – просп. Перемоги – вул. Д. Щербаківського – вул. Стеценко – вул. Академіка Щусєва – вул. Ю. Іллєнко – вул. Січових Стрільців – вул. Чорновола В. просп. Перемоги – вул. Шевченка Т. – вул. Велика Васильківська – ст. м "Площа Льва Толстого" (у зворотному напрямку вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – вул. Тараса Шевченка);

У Києві заборонять рух на проспекті ПеремогиНагадаємо, у столиці на естакаді Південного мосту до кінця жовтня обмежать рух автомобілів у бік лівого берега. Обмеження руху викликано проведенням заміни деформаційного шва.

Також РБК-Україна повідомляло, що у центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух автомобілів. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.

У Раді створили робочу групу для доопрацювання закону про столицю У Києві заборонять рух на проспекті Перемоги
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