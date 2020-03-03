У Києві через прорив трубопроводу на мосту Патона 200 будинків залишилися без води

В Києві сьогодні о 14:40 сталося пошкодження магістрального трубопроводу на мосту імені Патона, в результаті чого 200 житлових будинків залишилися без води. Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на інформацію КП "Київтеплоенерго".

Повідомляється, що ремонтні роботи планують завершити завтра до кінця дня.

"На цей час послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання буде припинено до близько 200 житлових будинків у мікрорайонах Русанівка і Березняки. Діаметр трубопроводу - 600 мм. Рік введення в експлуатацію - 1962", - йдеться у повідомленні.

Рух транспорту на мосту на час ремонтних робіт не обмежується.

Нагадаємо, задля зниження навантаження на несучі конструкції мосту Патона впроваджують нову схему організації дорожнього руху.

Раніше, 13 січня у Києві стався прорив труби з гарячою водою біля ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало тепломережу, в результаті чого сталося підмивання асфальту. Постраждало 9 осіб.