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Діти

В Києві сталась масштабна ДТП: серед постраждалих є діти

Автор: Даша Харченко

На вулиці Виговського в Києві сталась масштабна ДТП з потерпілими. Водій Daewoo в’їхав в кілька автівок.

Про це повідомляє спільнота Київ Оперативний.

Як вдалося з‘ясувати, водій таксі на автомобілі Renault їхав у правому ряду і повертав праворуч. За ним їхав водій Daewoo, який в‘їхав у Renault, потім у попутній Opel, після цього опинився на зустрічній смузі, де зіштовхнувся із ВАЗ.

В Daewoo на момент ДТП перебувала сім‘я із двома дітьми. Попередньо, у дітей не суттєві ушкодження, однак їх госпіталізували до лікарні для подальшого діагностування.

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Також постраждав літній водій ВАЗу та його пасажирка.

Водій Daewoo, своєю чергою, зізнався що на мить відволікся.

Нагадаємо, раніше сьогодні у Київській області поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю, щоб затримати водія, який до цього створив аварійну ситуацію на дорозі. З людей ніхто не постраждав.

Також у понеділок, 30 листопада, в Закарпатській області сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті інциденту четверо людей загинули, ще одна дитина отримала травми.

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