В Киеве произошло масштабное ДТП: среди пострадавших есть дети

На улице Выговского в Киеве произошло масштабное ДТП с пострадавшими. Водитель Daewoo въехал в несколько автомобилей.

Об этом сообщает сообщество Киев Оперативный.

Как удалось выяснить, водитель такси на автомобиле Renault ехал в правом ряду и поворачивал направо. За ним ехал водитель Daewoo, который въехал в Renault, затем в попутный Opel, после этого оказался на встречной полосе, где столкнулся с ВАЗ.

В Daewoo на момент ДТП находилась семья с двумя детьми. Предварительно, у детей не существенные повреждения, однако их госпитализировали в больницу для дальнейшего диагностирования.

Также пострадал пожилой водитель ВАЗа и его пассажирка.

Водитель Daewoo, в свою очередь, признался что на мгновение отвлекся.

Напомним, ранее сегодня в Киевской области полицейские применили табельное огнестрельное оружие, чтобы задержать водителя, который до этого создал аварийную ситуацию на дороге. Из людей никто не пострадал.

Также в понедельник, 30 ноября, в Закарпатской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента четверо человек погибли, еще один ребенок получил травмы.