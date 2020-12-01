Під Києвом поліцейські затримали зі стріляниною водія-порушника

Фото: автівка патрульних (РБК-Україна)

У Київській області поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю, щоб затримати водія, який до цього створив аварійну ситуацію на дорозі. З людей ніхто не постраждав.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Як повідомляється, інцидент стався у селі Гатне Києво-Святошинського району, коли один з водіїв на перехресті створив аварійну ситуацію з автомобілем патрульної поліції. На вимогу правоохоронців він не зупинився та почав тікати.

Своєю чергою поліцейські почали переслідувати порушника, включивши спеціальні синьо-червоні маячки та звуковий сигнал, на що водій не реагував. Після цього правоохоронці відкрили вогонь по колесах авто порушника.

У результаті автомобіль було зупинено. Чоловіка у стані алкогольного сп’яніння затримали. Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.

Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру, суд обере йому запобіжний захід.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив стрілянину з пістолета в Печерському районі столиці.