RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві сталась ДТП за участі мікроавтобуса та легковика, є загиблі та постраждалі

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 29 березня, у Святошинському районі Києва трапилась масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі мікроавтобуса та легковика. У результаті аварії загинули двоє людей та ще двоє постраждали.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, ДТП сталась близько 16:00 на Новоірпінській трасі. Тоді водій автомобіля "Москвич" виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з мікроавтобусом Renault Master. В результаті загинули водій та пасажир легковика. Ще одного пасажира "Москвича" рятувальники деблокували за допомогою спеціальних інструментів та передали лікарям. Його госпіталізувала "швидка".

Повідомляється, що водій мікроавтобусу також отримав тілесні ушкодження.

Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці, які опитують свідків автопригоди. Після завершення перевірки події буде надана правова кваліфікація.

Фото: у Святошинському районі Києва трапилась масштабна ДТП (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Луцьку внаслідок зіткнення вантажівки та маршрутного автобуса постраждали вісім осіб.

Крім того, у Львові сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Державної служби з надзвичайних ситуацій. В результаті аварії загинув 11-річний хлопчик.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДТП
Читайте також
У Миколаївській області вантажівка зіткнулася з таксі, три людини загинули
У Луцьку зіткнулись вантажівка і маршрутка, постраждали вісім осіб
Прогноз погоди