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У Львові в ДТП за участю автомобіля ДСНС загинула дитина

Новость на русском → Львів, Понеділок 22 березня 2021 10:11
У Львові в ДТП за участю автомобіля ДСНС загинула дитина Фото: колесо автомобіля ДСНС після наїзду на люк (facebook.com/MNSLVIV)
Автор: Ігор Литвиненко

У Львові сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Державної служби з надзвичайних ситуацій. В результаті аварії загинув 11-річний хлопчик.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Львівській області.

Аварія сталася 21 березня під час того, як автомобіль ДСНС прямував до місця пожежі з увімкненими маячками та спеціальним звуковим сигналом.

"В результаті наїзду на аварійний люк, який знаходився на проїжджій частині, виникла трагедія. Кришка люка вилетіла з-під авто та потрапила під зустрічний автомобіль. В результаті трагедії загинув одинадцятирічний хлопчик, який перебував у салоні автомобіля", - повідомили рятувальники.

За інформацією місцевих ЗМІ, ДТП сталося близько 21:50 у Львові на вулиці Зеленій, 251.

Нагадаємо, вночі у Польщі сталася смертельна аварія за участю автобуса з українцями. Один українець загинув, ще п'ятеро - постраждали.

Раніше РБК-Україна писало, що в Донецькій області в результаті аварії дві людини загинули і ще троє постраждали.

Також повідомлялося, що на початку лютого під рівним зіткнулися маршрутка і снігоочисна машина. Тоді постраждали три людини.

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