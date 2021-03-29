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В Киеве произошло ДТП с участием микроавтобуса и легковушки, есть погибшие и пострадавшие

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 29 марта, в Святошинском районе Киева произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием микроавтобуса и легковушки. В результате аварии погибли двое человек и еще двое пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, ДТП произошло около 16:00 на Новоирпенской трассе. Тогда водитель автомобиля "Москвич" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом Renault Master. В результате погибли водитель и пассажир легковушки. Еще одного пассажира "Москвича" спасатели деблокировали с помощью специальных инструментов и передали врачам. Его госпитализировала "скорая".

Сообщается, что водитель микроавтобуса также получил телесные повреждения.

В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители, которые опрашивают свидетелей аварии. После завершения проверки события будет дана правовая квалификация.

Фото: в Святошиском районе Киева произошла масштабная ДТП (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее в Луцке в результате столкновения грузовика и маршрутного автобуса пострадали восемь человек.

Кроме того, во Львове произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В результате аварии погиб 11-летний мальчик.

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