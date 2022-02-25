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У Києві знову лунають сирени повітряної тривоги

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Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 15:12
У Києві знову лунають сирени повітряної тривоги Фото: у Києві знову чутна повітряна тривога (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

У Києві знову включили сирени повітряної тривоги. Попередження чутні в декількох районах столиці України.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, після серії несильних розривів чутні сирени в районі Солом'янської площі. Також повідомляється, що сирени чутні і на Виноградарі з боку Нивок.

Крім того, надходять відомості про сирени на Майдані Незалежності і на Харківському масиві.

У Київській міській державній адміністрації заявили, що потрібно терміново перейти в укриття. З картою таких укриттів можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, якщо ви чуєте сирени цивільної оборони, необхідно вимкнути світло і спуститися в укриття. У Києві це, як правило, підвальні приміщення, підземні паркінги, переходи і станції метро.

Сьогодні Київ вступив у фазу оборони у зв'язку з тим, що на столицю України йдуть російські колони, в самому місті вже були нейтралізовані диверсанти.

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