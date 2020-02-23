У Києві сталися сутички на акції за відставку Авакова

У Києві сталися сутички між правоохоронцями та протестувальниками, які зібралися під Офісом президента на акцію за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, під час спроби повісити на будівлю Офісу президента плакат з написом "Подання про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова?" правоохоронці почали відтісняти протестувальників.

Також співробітники поліції зірвали плакат щодо незадовільного розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Учасники акції висловлюють незадоволення відсутністю розслідувань нападів на громадських активістів та журналістів. Зокрема протестувальники вимагають розслідувати вбивство Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, раніше голова комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради Денис Монастирський в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що не виключає відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Він додав, що відставка можлива у разі, якщо справа Шеремета розвалиться.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Аваков перебуває на посаді глави МВС на випробувальному терміні до кінця 2019 року. Головною умовою для Авакова, за словами глави держави, було розслідування гучних справ.