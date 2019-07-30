У Києві сталася стрілянина, є поранена

У Києві сталася стрілянина, у результаті чого поранення отримала дівчина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Так, до поліції від лікаря надійшло повідомлення про госпіталізацію з вулиці Березневої 18-річної дівчини з вогнепальним пораненням ноги. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група та екіпажі патрульних.

Фото: стрілянина у Києві

"На вулиці між чоловіком та компанією виникла словесна перепалка, а потім розпочалася бійка. У результаті чоловік дістав пістолет, попередньо - травматичний, вистрілив та втік. Внаслідок події постраждала 18-річна дівчина, яку госпіталізували до медичного закладу з вогнепальним пораненням ноги", - поінформували правоохоронці.

Вказано, що згодом біля будинку на проспекті Павла Тичини патрульні поліцейські затримали підозрюваного. Ним виявився 30-річний уродженець Дніпропетровської області, раніше судимий за вимагання. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили гільзу, а у затриманого – зброю, предмети направили на проведення експертизи.

"Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження за частиною четвертою статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу", - повідомляє прес-служба поліції.

Нагадаємо, в Харкові на вулиці Молочній сталася стрілянина, в результаті якої загинула людина. Так, невідомий біля гаража підійшов до чоловіка і вистрілив у нього, після чого зник у невідомому напрямку. Поліція відкрила справу за фактом "умисне вбивство". Підозрюваного розшукують.

Як писало РБК-Україна раніше, 20 липня біля станції метро "Академмістечко" в Святошинському районі Києва невідомий обстріляв рейсовий пасажирський автобус. Близько 10:00 між водіями автобуса і легкового автомобіля Opel Vivaro виник дорожній конфлікт з приводу першочерговості проїзду. Водій автобуса розповів, що водій Opel зробив постріл у напрямку автобуса.