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У Харкові сталась стрілянина

Новини » Надзвичайні події    29.07.2019 - 10:39
У Харкові сталась стрілянина
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом "умисне вбивство"

У Харкові на вулиці Молочній сталась стрілянина, в результаті якої загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Як зазначається, невідомий біля гаража підійшов до чоловіка і вистрілив у нього, після чого зник у невідомому напрямку. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом "умисне вбивство". Підозрюваного розшукують.

"У скоєнні злочину підозрюється чоловік ростом близько 170 см у чорному одязі", - додали у поліції.

Нагадаємо, 23 липня в Одесі відвідувач кафе влаштував стрілянину у відповідь на прохання оплатити рахунок. Інцидент стався вночі в одному з кафе у Приморському районі, куди нетверезий 19-річний хлопець прийшов з другом. Так, персонал закладу упізнав у них недавніх відвідувачів, які не розрахувалися за чеком.

Крім того, у суботу, 20 липня, поблизу станції метро "Академмістечко" у Святошинському районі Києва невідомий обстріляв рейсовий пасажирський автобус. Близько 10:00 між автобусом та легковим автомобілем Opel Vivaro виник дорожній конфлікт щодо першочерговості проїзду. Водій автобусу розповів, що водій Opel здійснив постріл в напрямку автобуса.

 

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