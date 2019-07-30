В Киеве произошла стрельба, есть раненая

В Киеве произошла стрельба, в результате чего ранения получила девушка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, в полицию от врача поступило сообщение о госпитализации с улицы Мартовской 18-летней девушки с огнестрельным ранением ноги. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и экипажи патрульных.

Фото: стрельба в Киеве

"На улице между мужчиной и компанией возникла словесная перепалка, а затем началась драка. В результате мужчина достал пистолет, предварительно - травматический, выстрелил и скрылся. В результате происшествия пострадала 18-летняя девушка, которую госпитализировали в медицинское учреждение с огнестрельным ранением ноги", - сообщили правоохранители.

Указано, что впоследствии у дома на проспекте Павла Тычины патрульные полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний уроженец Днепропетровской области, ранее судимый за вымогательство. При осмотре места происшествия правоохранители изъяли гильзу, а у задержанного - оружие, предметы направили на проведение экспертизы.

"Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Начато уголовное производство по части четвертой статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса", - сообщает пресс-служба полиции.

Напомним, в Харькове на улице Молочной произошла стрельба, в результате которой погиб человек. Так, неизвестный возле гаража подошел к мужчине и выстрелил в него, после чего скрылся в неизвестном направлении. Полиция открыла дело по факту "умышленное убийство". Подозреваемого разыскивают.

Как писало РБК-Украина ранее, 20 июля возле станции метро "Академгородок" в Святошинском районе Киева неизвестный обстрелял рейсовый пассажирский автобус. Около 10:00 между водителями автобуса и легкового автомобиля Opel Vivaro возник дорожный конфликт по поводу первоочередности проезда. Водитель автобуса рассказал, что водитель Opel совершил выстрел в направлении автобуса.