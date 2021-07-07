У Києві сталась стрілянина на Голосіївському проспекті. Введено спецоперацію "Грім"

У Києві на Голосіївському проспекті сталась стрілянина. По місту введено спецоперацію "Грім".

Про це повідомили РБК-Україна в прес-службі поліції Києва.

Крім того, Telegram-канал "Київ.Оперативний" повідомляє, що в результаті стрілянини постраждали двоє правоохоронців. Цю інформацію в поліції поки не підтверджують.

У прес-службі поліції зазначили, що деталі події будуть згодом.

На сайті поліції Києва інфомації про стрілянину на Голосіївському проспекті немає.