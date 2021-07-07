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У Києві сталась стрілянина на Голосіївському проспекті. Введено спецоперацію "Грім"

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Київ, Середа 07 липня 2021 11:20
У Києві сталась стрілянина на Голосіївському проспекті. Введено спецоперацію "Грім" Фото: в Києві сталась стрілянина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві на Голосіївському проспекті сталась стрілянина. По місту введено спецоперацію "Грім".

Про це повідомили РБК-Україна в прес-службі поліції Києва.

Крім того, Telegram-канал "Київ.Оперативний" повідомляє, що в результаті стрілянини постраждали двоє правоохоронців. Цю інформацію в поліції поки не підтверджують.

У Києві сталась стрілянина на Голосіївському проспекті. Введено спецоперацію &quot;Грім&quot;

У прес-службі поліції зазначили, що деталі події будуть згодом.

На сайті поліції Києва інфомації про стрілянину на Голосіївському проспекті немає.

Нагадаємо, у червні в Києві чоловік влаштував стрілянину з гвинтівки з вікна багатоповерхівки.

Також у травні в центрі Києва сталась стрілянина.

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