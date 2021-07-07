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В Киеве произошла стрельба на Голосеевском проспекте. Введена спецоперация "Гром"

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Киев, Среда 07 июля 2021 11:20
В Киеве произошла стрельба на Голосеевском проспекте. Введена спецоперация "Гром" Фото: в Киеве произошла стрельба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на Голосеевском проспекте произошла стрельба. По городу введена спецоперация "Гром".

Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе полиции Киева.

Кроме того, Telegram-канал "Киев.Оперативный" сообщает, что в результате стрельбы пострадали двое правоохранителей. Эту информацию в полиции пока не подтверждают.

В Киеве произошла стрельба на Голосеевском проспекте. Введена спецоперация &quot;Гром&quot;

В пресс-службе полиции отметили, что детали происшествия будут позже.

На сайте полиции Киева инфомации о стрельбе на Голосеевском проспекте нет.

Напомним, в июне в Киеве мужчина устроил стрельбу из винтовки из окна многоэтажки.

Также в мае в центре Киева произошла стрельба.

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