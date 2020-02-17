У Києві сталась стрілянина

У Києві на проспекті Голосіївському невідомий влаштував стрілянину. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Як повідомляється, киянин на вулиці почав хаотичну стрілянину. Поліцейські виявили й вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет, а правопорушника для надання пояснень запросили до районного управління поліції.

Внаслідок даної події ніхто постраждав.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Металістів сталась стрілянина у спортзалі, в результаті якої постраждала людина.

РБК-Україна писало, що у Києві ввечері в середу, 12 лютого, спецпризначенці на мосту Метро відкрили стрілянину по колесах автомобіля, щоби зупинити озброєного втікача.

Також у листопаді минулого року у Києві на вулиці Боровій сталась стрілянина, в результаті якої було госпіталізовано людину. Біля будинку між двома чоловіками виникла словесна перепалка. Згодом один із них здійснив кілька пострілів у бік свого опонента, після чого втік на автомобілі.

А 1 листопала у Києві обстріляли швидкісний трамвай. Також на трасі Одеса-Київ біля села Дачне поблизу посту поліції невідомі влаштували стрілянину.