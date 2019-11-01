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У Києві обстріляли швидкісний трамвай

Новини » Надзвичайні події     01.11.2019 - 09:50
У Києві обстріляли швидкісний трамвай
Фото: обстріляний трамвай (facebook.com)

Випадком вже займаються правоохоронці

У Києві обстріляли швидкісний трамвай. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook гендиректора КП "Київпастранс" Дмитра Левченко.

Як зазначив Левченко, поліція вже розслідує цю справу.

"23:00. Постріли на лінії швидкісного. Якщо б випадково не завадила металева перегородка за склом - були б і людські жертви. На щастя, ніхто не постраждав, крім нашого з вами транспорту", - написав він.

Фото: обстріляний трамвай (facebook.com)

Нагадаємо, на трасі Одеса-Київ біля села Дачне поблизу посту поліції невідомі влаштували стрілянину.

Раніше повідомлялося, що у Харкові біля супермаркету сталася перестрілка. За даними поліції, двоє невідомих напали на двох чоловіків. В результаті перестрілки один з них помер по дорозі в лікарню.

Місцеві ЗМІ писали, що жертвою нападу виявився відомий у кримінальних колах Георгій Ісаков, який входив в керівництво громадської організації "Оплот" Євгена Жиліна. Ця організація брала участь в подіях на Донбасі на стороні проросійських сепаратистів.

Зазначимо, поліція затримала підозрюваного в стрілянині у Херсоні, в результаті якої постраждали двоє людей. 3 жовтня у центрі Херсона озброєні невідомі влаштували стрілянину, в результаті були поранені двоє чоловіків. Невідомі стріляли з автомобіля і зникли з місця події.

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