У Києві стався вибух у багатоповерхівці

У суботу, 23 листопада, в Києві на вулиці Березняківській у 9-поверхівці стався вибух і виникла пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на dtp.kiev.ua.

В результаті вибуху ніхто не постраждав. Дзвінок на лінію екстрених служб надійшов близько 19:30.

Повідомляється, що вибух стався в трубі сміттєпроводу між поверхами. Після детонації було видно відкрите полум'я, яке швидко ліквідували рятувальники. Під час обстеження з'ясувалося, що труба лопнула між третім, четвертим і п'ятим поверхами. Передбачається, що в заварений сміттєпровід хтось викинув недопалок.

Нагадаємо, у п'ятницю в Києві в житловому будинку на вулиці Олеся Гончара, 67 прогримів вибух. Детонація трапилася в шахті ліфта одного з під'їздів житлового будинку. В результаті події ніхто не постраждав.

РБК-Україна писало, що Кропивницького у багатоповерхівці по вулиці Вокзальній стався вибух. Правоохоронці встановили, що невідомі зловмисники підклали вибухівку в електрощитову. В результаті вибуху ніхто з мешканців будинку не постраждав.

Відзначимо, в Києві ввечері 16 листопада близько 21:00 стався вибух у гуртожитку, в результаті якого загинули двоє людей.