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У Києві сталася пожежа на ринку

Новини » Надзвичайні події    11.09.2019 - 13:20
У Києві сталася пожежа на ринку
Фото: пожежа на території ринку "Юність" (kiev.informator.ua)

За попередньою інформацією, там загорівся торговий павільйон

У Києві сталася пожежа в Деснянському районі на території ринку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС Києва.

Повідомляється, що пожежа сталася 11 вересня близько 11:00 в одному з торгових павільйонів на ринку.

"Завдяки злагодженим та оперативним діям пожежно-рятувальних підрозділів, пожежу на площі 30 кв. м в 11:25 вдалося локалізувати, при цьому запобігши поширенню полум'я по всій площі торгових павільйонів, а о 11:36 - ліквідувати", - йдеться в повідомленні.

Під час гасіння пожежі, співробітники ДСНС виявили потерпілу - жінка наковталася чадним газом. Їй вже надали допомогу медики карети швидкої допомоги.

"На місці події було залучено 4 одиниці пожарноспасательной техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України в Києві", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, 10 вересня в аеропорту "Бориспіль" сталась масштабна пожежа.

Нагадаємо, у Прилуках увечері 9 вересня сталась пожежа на звалищі. До гасіння було залучено 26 чоловік особового складу та 7 одиниць спеціальної техніки з 12-ї, 13-ї Державних пожежно-рятувальних підрозділів міста Прилуки. Вогнем знищено сміття на площі близько 1 га. Причина - необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 5 вересня в селі Демидів Київської області горіла звалище зі сміттям. Горіло сміття на території приватного сміттєсортувального заводу на площі 0,5 га і 1 га в окремих районах.

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