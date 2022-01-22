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У Харкові горить юридична академія

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Харків, Субота 22 січня 2022 12:04
У Харкові горить юридична академія Фото: у Харкові горить юридична академія (ДСНС)
Автор: Анастасія Рокитна

У Харкові сталась пожежа в навчальному корпусі Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. Зараз її намагаються загасити рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Пожежа почалась сьогодні о 10:00. Як повідомили в ДСНС, було виявлено сильне задимлення, а в 10:30 виявлено осередок пожежі на горищі.

Наразі подано стволи на гасіння та захист покрівлі. Попередньо жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучено 40 осіб та 10 од. техніки.

Нагадаємо, минулого тижня в Харкові сталась пожежа в університеті імені Каразіна.

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