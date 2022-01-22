У Харкові горить юридична академія
Фото: у Харкові горить юридична академія (ДСНС)
У Харкові сталась пожежа в навчальному корпусі Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. Зараз її намагаються загасити рятувальники.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Пожежа почалась сьогодні о 10:00. Як повідомили в ДСНС, було виявлено сильне задимлення, а в 10:30 виявлено осередок пожежі на горищі.
Наразі подано стволи на гасіння та захист покрівлі. Попередньо жертв та постраждалих немає.
До гасіння залучено 40 осіб та 10 од. техніки.
Нагадаємо, минулого тижня в Харкові сталась пожежа в університеті імені Каразіна.