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МВС отримало рішення суду по справі Марківа

Новини » Суспільство    11.10.2019 - 16:05
МВС отримало рішення суду по справі Марківа
Фото: Віталій Марків на горі Карачун (facebook.com/brtcomua)

МВС допоможе оскаржити рішення у справі Марківа в апеляційному суді

Міністерство внутрішніх справ (МВС) отримало рішення суду у справі українського військового Віталія Марківа. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Повідомляється, що МВС докладе всі зусилля для відновлення справедливості та звільнення Марківа.

"Позиція МВС залишається незмінною: обвинувачення Віталія Марківа - абсурдні", - повідомили в МВС.

За свідченнями українських військових, Марків не причетний до загибелі італійського репортера. У гвардійському підрозділі тоді не було важкої зброї, а саме мінометів, вогнем яких могло бути вбито іноземного фотографа, а сам він перебував на позиціях проросійських бойовиків незаконних збройних формувань і умисно наражав себе на небезпеку, попри офіційні рекомендації посольства Італії не їхати в зону бойових дій.

Нагадаємо, Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 за звинуваченням у причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокелле 24 травня 2014 під час бойових дій сил АТО з бойовиками-сепаратистами Гиркина в місті Слов'янськ Донецької області.

РБК-Україна повідомляло, що суд в Італії відхилив клопотання колишнього бійця Національної гвардії Віталія Марківа та не змінив йому запобіжний захід із взяття на домашній арешт.

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Новини України ІталіяСудМіністерство внутрішніх справ України
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