Генеральний штаб ЗСУ звітував про поточну ситуацію в країні

ЗСУ звітували оперативну інформацію станом на 00:00 25 лютого щодо вторгнення Росії на територію України. Орієнтовні втрати противника склали: понад 30 одиниць танків, до 130 одиниць бойових броньованих машин, 7 літаків та 6 вертольотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗС України .

Наразі угруповання сил оборони веде організовану оборонну операцію на півдні. Визначеним складом сил розгорнуті оборонні бої в районі східніше Херсону.

Механізовані підрозділи ЗС України відбили автомобільний міст та закріпилися на лівому березі Дніпра.

Механізовані підрозділи в районі Рикове нанесли ураження панівним силам противника.

На Сіверському напрямку ведуться оборонні бої в районах Перемога та Глухів. Ворожа колона зупинена.

Підрозділи першої танкової бригади по річці Білоус у напрямку Чернігова зупинили сили окупантів.

На Волині механізовані підрозділи ЗС України зайняли позиції на визначених рубежах в готовності до відбиття наступу противника.

На Слобожанщині оперативне угруповання ЗС України веде оборону в районах населених пунктів Довжанка, Харків, Охтирка, Суми.

В районах Вовчанська, Білого Колодязя, Приколотного ведуться оборонні бої.

Підрозділи забезпечення в Охтирці зупинили черговий наступ противника.

Угруповання Військово-Морських Сил ЗС України продовжує ведення бойових дій в південно-західній частині Чорного моря. Здійснюється оборона пунктів базування та портів Одеси, Південного, Очакова, Чорноморська.

Визначені сили й засоби перейшли до оборони міста Києва.

Повітряні Сили ЗС України здійснюють відбиття повітряних ударів противника, ведуть постійну розвідку застосуванням БПЛА, завдано удари по колонах окупаційних військ в районах населених пунктів Нова Збурівка, Куп’янськ, Нова Каховка та десанту противника в районі аеродрому Гостомель.

Угруповання об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей за результатом бойових дій на окремих напрямках відновили положення по передньому краю. В смузі відповідальності окремих підрозділів противник намагається вклинитися в бойові порядки наших військ на глибину взводних опорних пунктів — йдеться у повідомленні.