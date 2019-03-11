У Києві на проїжджу частину впав дах будівлі

На вулиці Лисенка вітер зірвав кровлі будинку на припарковані автомобілі

В понедельник, 11 марта, из-за сильного ветра в Киеве сорвало крыши домов и попадали деревья. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, на ул. Лысенко сорвало часть крыши из дома из-за сильного ветра. Никто не пострадал.

"Сорванная часть крыши упала на проезжую часть и повредила два припаркованных автомобиля. В настоящее время на месте работают 2 отделения КАРС" Киевская служба спасения "и 2 отделения ГУ ДСНС Украины в г. Киеве, которые ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Фото: последствия непогоды (facebook.com/roman.i.petushkov)

Как сообщается, из-за сильного ветра на остановку Ивана Шевцова упало сухое дерево, в результате чего пострадала женщина. Также деревья попадали на улицах Ломоносова, Изюминская, Вернадского, на Святошинской площади, улицах Богатырской, Рыбальской, Срибнокильской, возле метро "Нивки" и "Оболонь".

Фото: последствия сильного ветра в Киеве (facebook.com/KyivNewsFeed)

Вместе с тем, на улице Дегтяревской из-за ветра на велосипедиста упало дерево. Парень сильно пострадал.

Фото: последствия непогоды в Киеве (facebook.com/sergeberezhnoy)

Напомним, что из-за сильного ветер в Киеве задерживается движение семи троллейбусов и двух трамваев.

РБК-Украина писало, что сегодня, 11 марта, ожидается ухудшение погоды в Украине, в частности, порывы ветра до 20 м/сек.