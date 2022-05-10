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Тимошенко розповів, як відновлюють інфраструктуру на деокупованій території

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Вівторок 10 травня 2022 16:52
Тимошенко розповів, як відновлюють інфраструктуру на деокупованій території Фото: Кирило Тимошенко (facebook.com kirill timoshenko)
Автор: Артем Горовенко

На деокупованих територіях (1003 населених пункти) розгорнуто роботу гуманітарних штабів, обласних військових адміністрацій та ДСНС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

За його інформацією, розмінування вже проведено у 224 населених пунктах. Національна поліція відновила роботу у майже 600 деокупованих територіях.

Органи місцевого самоврядування запрацювали у 70% населених пунктів. Автомобільне сполучення відновлене на 70%, залізничне - на 42%.

Газове забезпечення відновлено у 650 населених пунктах, електроенергія - у 83%, водопостачання та водовідведення - у 60%, робота АЗС - у 49%, послуги мобільного зв’язку та Інтернету - у 720 населених пунктах, банки працюють у майже 300, Укрпошта відновила надання своїх послуг у майже 800 населених пунктах.

"Протягом доби на Київщині під’єднали до електропостачання 9 тисяч споживачів, в Ірпені на 69% відновлене газопостачання. Без газу залишилось село Почепин, там ще тривають роботи з розмінування. Виявлено та знищено 126 вибухонебезпечних предметів, затримано 292 мародера в області", - розповів Тимошенко.

Щодо Сумськоъ області, то на території області тривають роботи з розбирання завалів Охтирської ТЕЦ та в Охтирському міському краєзнавчому музеї. У Лебедині розбирають завали в одному з корпусів місцевого відділку поліції. У Сумах та Конотопі комунальники прибирають вулиці.

"У Харкові ДСНС та комунальники постійно працюють з наслідками ракетних ударів, йде відновлення електро-, водо- та газопостачання містянам, ремонтують дороги", - зазначив заступник керівника ОП.

По ситуації на Чернігівщині відомо, що у селі Ягідне зараз ідуть підготовчі роботи для відновлення будівель. У Новоселівці розчищається територія для тимчасового модульного містечка. У Чернігові проведене обстеження зруйнованого житлового фонду.

"Щодо підготовки плану відновлення та модернізації країни - нині ми фіналізуємо дані потреб областей від найменшого місцевого пункту до великого міста. Активно займаємося проєктуванням будинків для ВПО", - підсумував Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив про плани надати 53 тис. квартир для 186 тис внутрішньо переміщених осіб.

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